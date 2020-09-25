عطار: قرابة 12 ألف منطقة ظل بدون غاز وكهرباء

أحصت وزارة الطاقة ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف منطقة ظل عبر الوطن بحاجة للربط بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء.

أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أنه “تم إلى غاية اليوم إحصاء ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف منطقة ظل على المستوى الوطني هي بحاجة للربط بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء”.

وقال عطار، على هامش زيارة إلى ولاية الطارف، أن “ربط مناطق الظل والمساحات الفلاحية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبعي يعد من أولويات برنامج الحكومة”.

وأضاف الوزير أن “مجمل البرنامج الخاص بربط مناطق الظل بالطاقة سيكتمل قبل نهاية سنة 2021”.