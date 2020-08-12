عطار: قطاع الطاقة خسر 125 مليار دينار بسبب جائحة كورونا

قال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن الإقتصاد العالمي وسوق النفط يعرف وضعا صعبا بسبب انتشار وباء كوفيد 19 وهو ما أثر على الاقتصاد الوطني والعالمي.

وأضاف الوزير اليوم الاربعاء، خلال لقاء الحكومة والولاة عرض فيه إستراتيجية قطاع الطاقة على المدى القصير والمتوسط، أن عائدات الدولة تراجعت بنسبة 40 بالمائة بسبب جائحة كورونا، كما ان قطاع الطاقة خسر 125 مليار دينار، غير أن نسبة النمو والطلب بلغ 7 بالمائة.

وأفاد الوزير، أن وزارة الطاقة سطرت جملة من التدابير على غرار خفض الاستثمار ونفقات التسيير والحفاظ على مستوى إنتاج الطاقة والتوزيع، كما تم تسطير إستراتيجية لإنعاش الإقتصاد وتنفيذ سياسة تنموية مستقلة عن الريع النفطي، بالإضافة إلى توجيه الموارد وانتاج المحروقات لرفاهية المواطن وخلق ثروات جديدة، وفرص العمل.