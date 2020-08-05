عطار: مرونة العقود مكنت سوناطراك من تسيير تأثيرات كورونا على سوق الغاز الدولية

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار بأن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك تُسيّر التأثيرات التي خلفها وباء كوفيد-19 على سوق الغاز الدولية، بالاعتماد بشكل خاص على المرونة المنصوص عليها في عقود الغاز الخاصة بها، واللجوء إلى حلول أخرى.

وفي حديث له مع الموقع الإلكتروني البريطاني”S&P Global Platts”، نقلته الإذاعة الجزائرية، أكد عطار أن أسعار الغاز قد تراجعت إلى مستويات منخفضة تاريخيا، مؤكدا أن سوناطراك قد تمكنت من إدارة هذا الوضع الاستثنائي مع زبائنها بفضل المرونة المنصوص عليها في عقود الغاز، وكذلك من خلال الحلول التي تتكيف مع ظروف السوق.

وأضاف الوزير، أن أسواق الغاز تعاني بالفعل من العرض المفرط منذ بداية عام 2019 وظهور جائحة كورونا، ومن الانخفاض في الطلب الناجم عن ذلك، مما أدى إلى تدهور الوضع، مضيفا أن سوناطراك تجري مناقشات دائمة مع زبائنها لإيجاد حلول توافقية، لاسيما فيما يتعلق بالمرونة العملياتية بهدف مواجهة هذا الوضع الاستثنائي.

كما أكد عطار أن أسواق الغاز قد تطورت بفضل تدخل العديد من الفواعل لأجل ضمان تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى الأسواق الإقليمية، وتقديم المزيد من التنوع في العقود وآليات التسعير، وهذا في سياق المنافسة على أنواع الوقود الأخرى، لاسيما في مجال الكهرباء.

وأشار وزير الطاقة، إلى أنه ورغم هذا السياق، لا تزال سوناطراك فاعلا هاما في سوق الغاز، بحيث اكتسبت سمعة كممون موثوق به”ط، مُسلطا الضوء على استراتيجية التعاون التي اعتمدتها الشركة الوطنية، والتي تقوم على مبدأ رابح-رابح، خاصة مع شركائها الأوروبيين.

كما قال الوزير، إن سوناطراك يمكن أن تفي بالتزاماتها التعاقدية ولديها المرونة في وضع كميات إضافية في السوق الفورية.