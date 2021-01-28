عطار: مشروع قانون جديد حول الكهرباء نهاية 2021

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد حول الكهرباء مع نهاية 2021.

جاء هذا على هامش إشرافه على الإجتماع السادس للجنة الخبراء المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات.

ونقلت الإذاعة الوطنية كلمة الوزير خلال الإجتماع الذي كان مغلقا، أنه يتم العمل للتحضير لمشروع قانون جديد حول الكهرباء.

وأضاف الوزير، أنه سيتم الإنتهاء من إعداد قانون جديد حول الكهرباء مع نهاية 2021.

وقال عطار، أنه تم إنشاء مجموعة عمل ستتبع نفس منهجية عمل اللجنة المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات”.

و أبرز أن قانونا جديدا للكهرباء يكتسي اهمية كبرى لإنجاح الإنتقال الطاقوي وتسريع أدخال الطاقات المتجددة وتشجيع الإستثمار و تنويع إستغلال الموارد.

و اعتبر عطار، أنه يجب مراجعة هذا القانون، لأن الأمر يتعلق بإدخال المنافسة مثلما في المحروقات.

وأوضح عطار، أن هذا القانون الجديد سيمكن من عقلنة واقتصاد إستهلاك الكهرباء.

وقال الوزير، أن الجزائر تعتمد على نمط إستهلاك تقليدي “98 بالمائة من الكهرباء مستخلصة من الغاز الطبيعي”.

وكشف عطار، أن القانون الحالي للكهرباء “02/01” يرجع إلى 2002 مذكرا ان الهدف منه كان فتح قطاع الكهرباء للمتعاملين والمنافسة.