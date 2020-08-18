عطار: معدل إلتزام دول أوبك+ بحصص الخفض بلغ 96 بالمائة شهر جويلية

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء، ان “معدل مستويات التزام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركائهم في اتفاق الخفض الإنتاجي، بلغ نسبة 96 بالمائة في شهر جويلية الماضي”.

وقال عطار، في تصريحات صحفية على هامش الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أن”نتائج متابعة الإنتاج التي ستعرض يوم غد الأربعاء خلال أشغال الاجتماع الشهري للجنة المتابعة المشتركة لمجموعة “أوبك+”، تشير إلى أن كل الدول احترمت عموما حصصها”.

وأضاف الوزير أن ذلك سسمح بمواصلة إسعار النفط لانتعاشها حيث يبلغ حاليا حوالي 45 دولارا للبرميل.

مؤكدا في السياق ذاته أنه “في حال استمرار هذا المعدل إلى آخر السنة الجارية فإن المعدل السنوي للأسعار سيكون بحدود 40 دولارا للبرميل.

وحسب وزير الطاقة فإن “مداخيل النفط المتوقعة بالنسبة للجزائر ستتجاوز 24 مليار دولار في السنة الجارية”.

كما توقع الوزير أن يدفع انتعاش الاستهلاك الطاقوي بالموازاة مع التعافي التدريجي للاقتصاد بأسعار النفط إلى الارتفاع أكثر ولكن ليس لأكثر من 50 إلى 55 دولار للبرميل.

وقال عطار “من الممكن أن ينخفض السعر، ولكن ذلك غير مرجح. كل المؤشرات تدل حاليا على عودة النشاط الاقتصادي وتعافيه وهو ما سيتواصل إلى غاية 2024 أين يتوقع بلوغ سعر البرميل 69 دولارا للبرميل”.