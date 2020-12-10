عطار يترأس اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الأحد المقبل

يترأس وزير الطاقة ، عبد المجيد عطار، الأحد المقبل، اشغال الاجتماع (105) لمجلس وزراء المنظمة.

وحسب بيان وزارة الطاقة، سيترأس رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الاجتماع عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وسيتطرق المجلس للمواضيع المدرجة في جدول الأعمال، والذي يشمل أساسا مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021.

وكذا تقرير الامين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة بما فيها الأوضاع البترولية العالمية.

كما سيتناول الاجتماع سبل تفعيل وتطوير نشاط المنظمة في ظل التغيرات العالمية الجديدة، وموضوع انعقاد مؤتمر الطاقة العربي 12.

وللتذكير فان المنظمة انشئت في 1968 من طرف الكويت و ليبيا و المملكة العربية السعودية لتنظم اليها الجزائر في عام 1970.

وتشمل المنظمة ايضا كلا من الامارات العربية المتحدة و العراق و البحرين و مصر و قطر و سوريا.

وتهدف المنظمة التي تضم 10 دول عربية منتجة للنفط الى تنسيق السياسات الطاقوية للبلدان العربية بغية ترقية التنمية الاقتصادية.

كما تعمل على المستوى الجهوي، على تعزيز التعاون في مجال تطوير النفط و المشاريع المشتركة وكذا الاندماج الجهوي.