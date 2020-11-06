عطار يترأس الإجتماع الوزاري الـ22 لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم 12 نوفمبر

سيترأس وزير الطاقة، عبد المجيد عطار الاجتماع الوزاري الـ22 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، يوم 12 نوفمبر الجاري.

وسيعقد الإجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد، وسيتم دراسة أوضاع سوق الغاز الدولي وآفاقه.

وأفاد بيان للوزارة، أن الإجتماع سيجمع الدول الأعضاء والمراقبين في المنتدى، البلدان المدعوة وممثلي المنظمات الدولية للطاقة.

ويأتي الإجتماع في سياق دولي صعب للغاية، تميزه مخلفات وباء كورونا على الطلب العالمي على الغاز وعلى الأسعار التي شهدت انخفاضا غير مسبوق.

وأضاف البيان، أن الوزراء الأعضاء سيعكفون خلال هذا الاجتماع على دراسة أوضاع سوق الغاز الدولي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط والطويل، وكذلك إطلاق معهد البحث حول الغاز الذي تحتضنه الجزائر.

وقد تم إقرار إنشاء هذا المعهد في الجزائر في الاجتماع الوزاري التاسع عشر الذي عقد في أكتوبر 2017 في موسكو.

وأشارت الوزارة إلى أن الجزائر، التي تترأس الاجتماع الوزاري لهذا السنة، تأمل مشاركة فاعلة من أجل تحقيق أهداف المنتدى والتكيف مع التحديات الجديدة للوضع الغازي”.

وسيسبق الاجتماع الوزاري الـــ 22 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، موائد مستديرة وزارية يوم 11 نوفمبر والتي ستتمحور حول تأثير وباء كوفيد-19 على سوق الغاز على المدى القصير والمتوسط.

وكذلك حول الدور الهام للغاز في تحقيق الانتقال الطاقوي والافاق المرتبطة به في 2050.