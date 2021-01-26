عطار يستقبل ممثلين عن طلبة كلية المحروقات بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس

استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء ممثلين عن طلبة كلية المحروقات بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس.

وعرض ممثلوا الطلبة جملة إنشغالاتهم والمتعلقة أساسا برفع العوائق التي تحول دون استطاعتهم في المشاركة في مسابقات التوظيف المطروحة

في قطاع المحروقات على مستوى كامل القطر.

كما طالب ممثلي الطلبة السماح لحاملي الشهادة المتخصصة في مجال المحروقات من المشاركة في اي مسابقة للتوظيف في قطاع تخصصهم.

بالمقابل استمع الوزير بامعان لانشغالات الطلبة، وأكد لهم اتصاله وتواصله مع كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب

وذلك من أجل عقد اجتماع تنسيقي يجمع الوزارات الثلاث لوضع حل نهائي لهذا الملف.