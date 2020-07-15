عطار يشارك اليوم في الاجتماع الـ 20 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للأوبك وغير الاوبك

يشارك وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الأربعاء، في اشغال الاجتماع الـ 20 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للأوبك وغير الاوبك، حيث سيتم تخصيصه لدراسة الوضع في سوق النفط العالمية وآفاقه.

وسيخصص الاجتماع، الذي يعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، “لدراسة وضعية السوق البترولية الدولية وافاق تطورها على المديين القصير والمتوسط الى جانب تقييم مستوى احترام التعهدات بخفض انتاج الدول الموقعة على بيان التعاون لشهر جوان 2020 تطبيقا لقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة أوبك ودول خارج أوبك المنعقد يوم 12 أفريل الماضي “.

و تجدر الإشارة الى ان اللجنة الوزارية المشتركة تضم سبعة اعضاء من منظمة أوبك و هي الجزائر و المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا الى جانب عضوين خارج الاوبك و هما روسيا و كازاخستان.