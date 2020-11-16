عطار يشارك غدا في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أوبك وغير أوبك

يشارك وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، غدا الثلاثاء، في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة أوبك وغير أوبك “أوبك +”.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، يخصص هذا الإجتماع، والذي يعقد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

كما سيتعين على أعضاء اللجنة المشتركة تقييم مستوى الامتثال والالتزام في عملية خفض الإنتاج الطوعي للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر أكتوبر، كما تم تبنيها خلال الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك + في 1 أفريل 2020 .

للتذكير، فإن هذه اللجنة الوزارية تتكون من 7 دول أعضاء في أوبك وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير عضوين في المنظمة وهي روسيا وكازاخستان.