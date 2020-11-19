عطار يُشارك في إجتماع مجلس وزراء المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول

يشارك وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الخميس، في أشغال الاجتماع الـ39 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول APPO.

وحسب بيان للوزارة، يعقد هذا الإجتماع، بتقنية التحاضر عن بعد، على الساعة العاشرة بتوقيت الجزائر.

وأشار ذات البيان، إلى أن هذا الاجتماع المهم، يعقد برئاسة النيجر، في سياق صعب للغاية يتميز بتأثير COVID-19 على اقتصاد البلدان الأفريقية، وخاصة منتجي النفط المتضررين بشدة.

و سينظر وزراء الدول الأعضاء في مستقبل صناعة النفط والغاز، في ظل انتشار فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي لهذه المنظمة الحكومية الدولية الإفريقية، هو تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجية التسيير في جميع مجالات صناعة البترول المنبع والمصب.

ويأتي ذلك، من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة الاستغلال للنفط.

كما تهدف هذه المنظمة، إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للبلدان الأعضاء، من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل.

وكذا الحصول على دخل عادل من صادراتها وكذلك دراسة سبل تقديم المساعدة إلى البلدان الأفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

للتذكير فإن هذه المنظمة تأسست في عام 1987، وهي تضم 15 دولة عضو هي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون و كوت ديفوار والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد.

وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا، وجنوب أفريقيا وكونغو و03 دول مراقبة هي السودان وغانا وموريتانيا.