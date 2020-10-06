عطار: 62 بالمائة نسبة التغطية بالغاز الطبيعي على المستوى الوطني

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي وصلت حاليا على المستوى الوطني إلى 62 بالمائة.

وأبرز عطار، خلال زيارته التفقدية التى إختتمها مساء اليوم لولاية بتيسمسيلت، بأن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي قد وصلت حاليا على المستوى الوطني، إلى 62 بالمائة في حين تبلغ بولاية تيسمسيلت 85 بالمائة.

وشدد الوزير على “ضرورة الانتهاء من تجسيد مشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والغاز بمناطق الظل للولاية خلال السنة المقبلة كآخر أجل”، داعيا إلى “توظيف شباب المنطقة بالمؤسسات المكلفة بتجسيد هذه المشاريع”.

وأكد بأنه “يمكننا اللجوء إلى إجراءات منح الصفقات بالتراضي بصفة شفافة لمؤسسات جزائرية وذلك بهدف التسريع من وتيرة عمليات ربط مناطق الظل بشبكتي الكهرباء والغاز”.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير بأن وزارته ستعتمد على رقمنة جميع الوثائق الإدارية خلال شهر أكتوبر الجاري وذلك من خلال الاعتماد على المراسلات الإلكترونية.

وخلال لقاء صحفي على هامش هذه الزيارة، ذكر الوزير بأن نسبة التغطية بالكهرباء على مستوى ولاية تيسمسيلت وصلت حاليا الى 95 بالمائة كما تتوفر 20 بلدية على الغاز وهذا من مجموع 22 جماعة محلية تضمها الولاية حيث تجري أشغال الربط بإحدى البلديتين المتبقيتين في حين سيتم إيصال الغاز الطبيعي للبلدية الثانية قبل فصل الشتاء للسنة المقبلة.