عطار.. 99 بالمائة نسبة الامتثال لاتفاق خفض الانتاج في ديسمبر

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن معدل الإمتثال لحصص الانتاج المقررة ضمن إتفاق الخفض الانتاجي بلغ 99 بالمائة بديسمبر الماضي.

ووصفت اللجنة الوزارية هذا الأداء بـ”الإيجابي”، غير أنها ناقشت آليات تعويض الزيادة الانتاجية بالنسبة للدول التي لم تلتزم بحصصها بالخفض.

وأضاف الوزير “على ان تعوض هذه الزيادة خلال أشهر فيفري ومارس لتصل الى نسبة امتثال 100 بالمائة”.

وثمن عطار مجهودات دول أوبك وغير اوبك منذ اتفاق افريل التي سمحت برفع اسعار البرميل إلى أكثر من 57 دولار.

معتبرا ذلك “نتيجة مرضية وايجابية” على الرغم “من استمرار تفشي وباء كورونا وظهور سلالة جديدة للفيروس”.

ولم يستبعد وزير الطاقة استمرار ارتفاع سعر البرميل ليستقر ما بين 50 إلى 60 دولار هذه السنة.