عطاف: آن الأوان لوضع حد نهائي للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي

قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أن الأزمة الليبية تتعمق في ظل فتور الاهتمام الدولي بها وغياب أي أفق فعلي للتسوية السلمية المنشودة لها.

واضاف عطاف في ”كلمة الجزائر” في جلسة المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إنه “بعد 14 عاما من نشوب هذه الأزمة لا يزال هذا البلد الشقيق أسير الانقسامات التي تذكيها وتغذيها وتستثمر فيها التدخلات الأجنبية وفق مخططات لا تمت بصلة لخير ليبيا ولا لأمنها واستقرارها”

وأشار عطاف قائلا” لو كان الأمر بين أيدي الليبيين وحدهم لكانوا توصلوا إلى وأد الخلافات بينهم وشق الطريق نحو إنهاء هذه الأزمة منذ أمد طويل”

وأضاف ” لقد آن الأوان لوضع حد نهائي للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي حتى يتمكن هذا الشعب الأبي من تضميد جراحه ولم شمله واستعادة الوحدة بين أبنائه”وخطذا يضيف عطاف نكون قد مهدنا الدرب واسعا أمام تسوية توافقية قائمة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يختار عبرها الليبيون ممثليهم ممن يؤمنون ويلتزمون بالمشروع الوطني الليبي الجامع.