عطاف: أصحاب ازدواجية المواقف أدانوا استهداف المستوطنين وغضوا الطرف عن الفلسطينيين

قال وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، من قُبة زيغود يوسف بمقر المجلس الشعبي الوطني، إنه تم تنظيم هذه الجلسة الاستثنائية بعد إذن من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف “يشرفني أن استجيب لدعوتكم للمشاركة في هذه الجلسة الخاصة. عنوان للتضامن مع الأشقاء في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في غزة”.

وتابع “أشقاؤنا وأهلنا الفلسطينيون يواجهون عدوانا مكتمل الأركان. أشقاؤنا وأهلنا الفلسطينيون الذين يكابدون المآسي تلو المآسي لا لشئ إلا لأنهم لم يرضوا التخلي عن أرضهم وحقوقهم”.

كما أضاف وزير الخارجية، لا لوأد القضية الفلسطينية ولا لإفراغ المشروع الوطني الفلسطيني. ولا للقضاء الممنهج على الدولة الفلسطينية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن ما يطال غزة اليوم من عدوان سافر وحصار جائر. وما تتعرض له من سفك الدماء ليس وليد أحداث 7 أكتوبر الجاري.

وأضاف عطاف في ذات السياق “الأكيد والمؤكد أن هذا العدوان ليس إلا مرحلة متقدمة من تفاقم هذا الاحتلال. الذي اشهر أحد مسؤوليه ومن منبر الأمم المتحدة خريطة تمحو فلسطين من الوجود معيدا إلى الحياة مشروع اسرائيل الكبرى”.

كما أورد وزير الخارجية في هذا المقام “هذا العدوان ليس الا نَتاج الحصانة الممنوحة جورا وزورا ودعمه على كافة الاصعدة”.

وحيا أحمد عطاف صمود الشعب الفلسطيني وصموده في وجه آلة الخراب والدمار التي كبّدته أفضع المعاناة والمآسي.

كما قال وزير الخارجية “ما تعكسه المواقف ازدواجية صارخة في التقديرات والتموقعات. التي تملي على أصحابها ادانة المتسوطنين وغض الطرف عما يتعرض له اصحاب الارض”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية “أي منطق يبرر قتل أكثر من 8000 فلسطيني وتدمير اكثر من 45% على رؤوس ساكنيها وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائسو. وتهجير شعب لأكمله من أرضه بالقوة تهدد امن واستقرار المنطقة برمتها”.

كما أشار أحمد عطاف، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية وكافة ريوع الأراضي الفلسطينية وجه من أوجه الوفاء لتاريخنا الوطني. ومبادئ الثورة التحريرة المجيدة.