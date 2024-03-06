عطاف: أضعف الإيمان الارتقاء بالموقف العربي جُرأةً وشجاعةً حتى يكون بمستوى تضحيات أهل غزة

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن المرحلة الراهنة. تقتضي إجراء تقييم موضوعي لمدى استجابتنا كجامعة لاستنجادات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين. ومدى وفائنا بالتزاماتنا التاريخية تجاههم، لا سيما وهم يواجهون نكبةً أخرى بعد النكبة الكبرى.

واضاف عطاف “أضعف الإيمان أولاً هو الارتقاء بالموقف العربي جُرأةً وشجاعةً وإقداماً. حتى يكون في مستوى التضحيات الجسام والصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزة”.

وأضعف الإيمان ثانياً -يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية- هو استعادة الموقف العربي لدوره الريادي. في الدفاع عن القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية. حتى تَحْذُوَ حَذْوَهُ بقية المجموعة الدولية التي تعتبر موقفنا بمثابة بوصلةٍ تَحْتَكِمُ إليها وتستأنس بها.

وأضعف الإيمان ثالثاً هو تثبيت الموقف العربي تجاه المحتل الإسرائيلي دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً. مثلما بادر بذلك الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة، حتى نستدرك ما فاتنا من خطوات. ومبادرات من شأنها حشد الضغط الدولي في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي وما خَلَّفَهُ من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومن هذا المنظور، فإن المستوى الأول من الأولويات يُحَتِّمُ علينا كجامعة اتخاذ إجراءات عملية. وتكثيفَ جهودنا الجماعية من أجل وقف حمام الدم والإبادة الجماعية. ووضع حَدٍّ للجرائم متعددة الأنواع والأصناف التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.