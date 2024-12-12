عطاف: إعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية بين الجزائر وبوروندي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن رئيس الجمهورية ورئيس بوروندي يتشاركان طموح التحول إلى دول ناشئة ثم إلى دول متقدمة. مشيرا إلى وجود إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وإعطائها ديناميكية جديدة.

وقال وزير الدولة في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيمي. أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات الإستثمار والتجارة. بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي سياق اللقاء، كشف الوزير عطاف أنه نقل رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره البوروندي. مشيدا برؤية بوروندي التنموية “أجندة 2040-2060” التي أطلقها رئيسها. وأعرب عن إستعداد الجزائر لدعم هذه الرؤية. مؤكداً على أهمية التعاون لتحقيق التنمية المشتركة.

كما أشار الوزير إلى أن اللقاء تناول التحديات الدولية التي تواجه البلدين والقارة الإفريقية بشكل عام. حيث أشار إلى أن الجزائر ستظل شريكا فاعلا لبوروندي في تحقيق طموحاتها التنموية وتعزيز الإستقرار في المنطقة.

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