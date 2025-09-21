عطاف: إفريقيا موحّدة من أجل إصلاح مجلس الأمن وتصحيح ظلم تاريخي

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في أشغال الدورة السابعة لقمة لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الأممي.

وخلال كلمته، أكد الوزير عطاف أن إفريقيا نجحت في توسيع قاعدة الدعم لموقفها المشترك، وسط تأييد متزايد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تمكّنت من تكريس فهم عالمي للطابع الفريد والمتميز لقضيتها، باعتبار أن موقفها يُجسد الإرادة الجماعية لـ55 دولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي، ويستهدف قبل كل شيء تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على القارة.

وأضاف أن إفريقيا أثبتت للعالم استعدادها للإسهام بالقسط المنوط بها في منظومة الأمن الجماعي بكل التزام وحزم وتفانٍ، من خلال آلية الأعضاء الأفارقة الثلاث في مجلس الأمن (A+3).

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن منظومة الأمن الجماعي تشهد أزمة متفاقمة، وأداتها الرئيسية المتمثلة في مجلس الأمن تعيش حالة شلل شبه تام، وهو ما زاد من حدة المخاوف والنداءات من أجل تجاوز هذا المأزق ومنع تفاقمه وخروجه عن السيطرة.

وشدد الوزير عطاف على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الإفريقي، والتي كانت ولا تزال أعظم نقاط القوة وأغلى المكتسبات، داعيًا إلى ترتيب البيت الإفريقي الداخلي عبر تجديد التزام جميع الدول وتفاعلها تحت مظلة الموقف الإفريقي المشترك.

كما أكد على ضرورة أن تظل لجنة العشرة منخرطة بالكامل في مسار المفاوضات الحكومية الدولية، مع مواصلة الانخراط والتواصل مع جميع الشركاء، من أجل استثمار ما تحقق لحد الآن، والوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في حشد أكبر قدر من الدعم والتفهم لتطلعات إفريقيا المشروعة وأهدافها العادلة.

وفي ختام كلمته، شدد عطاف على أن الواجب يُحتم البقاء أوفياء للموقف الإفريقي المشترك، باعتباره موقفًا سليمًا وعادلاً، يستجيب لانشغالات ومصالح القارة، وهو السبيل الوحيد لضمان أن يكون للصوت الإفريقي الجماعي وزن مؤثر يعزز نظامًا متعدد الأطراف أكثر فعالية ومتانة، قائمًا على مبادئ ومثل ميثاق الأمم المتحدة.