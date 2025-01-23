عطاف: الأوضاع المتأزمة في ثلث الدول العربية تتصدر أجندة مجلس الأمن

قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الأوضاع المتأزمة في ثلث الدول العربية تتصدر أجندة مجلس الأمن.

وأضاف عطاف، أثناء الكلمة التي ألقاها اليوم بمجلس الأمن الأممي، أن الجزائر تدعم تقوية العلاقة بين جامعة الدول العربية وبين الأمم المتحدة. كما أن تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتكامل بين منظمتينا قد صار ضرورة حتمية.

كما أكد عطاف أن الجزائر، وترافع عن هموم وشواغل المجموعة العربية.

وتابع عطاف في السياق ذاته أن الجزائر تدافع عن توجهات ومواقف المجموعة العربية بكل أمانة وإخلاص ووفاء.

وبخصوص القضية الفلسطينية قال عطاف ان تحييدها وإقصاءها من معادلة السلم الإقليمي لن يزيد المنطقة إلا توترا وتأزما. كما إننا اليوم أمام فرصة تاريخية فارقة لتجنب أخطاء وتجاوزات الماضي.

وفي السياق المتصل أكد عطاف انه علينا توظيف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لإعادة بعث مسار سياسي. كما أن بعث المسار السياسي عليه أن يأخذ على عاتقه تفعيل حل الدولتين

وفي الختام قال عطاف: ما نترجاه من الشراكة العربية-الأممية وضع حد للتدخلات الخارجية بكافة أصنافها ،أشكالها ومظاهرها.