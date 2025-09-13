عطاف: “الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف”

أكد وزير الدولةّ، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، على أن توسيع رقعة الاعترافات بدولة فلسطين تعد أولوية قصوى .

وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة أن “الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف”.

كما أشار عطاف إلى تسجيل تقدم في هذا الشأن، مع إعلان عدة دول عن نيتها للاعتراف بدولة فلسطين خلال الشهر الجاري، على غرار كندا، أستراليا، بريطانيا، فرنسا، و نيوزيلندا.

وأوضح عطاف بخصوص إمكانية إحالة مشروع قرار يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين, وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى مجلس الأمن الدولي أنه بالنظر إلى المعطيات الدولية الراهنة، العمل يتركز على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبخصوص العدوان الصهيوني على قطر قال عطاف : “بادرنا بدعوة مجلس الأمن إلى عقد اجتماع وأعربنا عن تطلعاتنا بخصوص هذا الاعتداء الغاشم على قطر الشقيقة”.

وأضاف عطاف في السياق ذاته: “كما عبرنا على ذلك في البيان الذي أصدرناه مباشرة بعد قيام المحتل بهذا العدوان والذي كان بيانا واضحا”.

كما ذكر عطاف بأن بيان إدانة مجلس الأمن الدولي للعدوان الصهيوني على الدوحة كان “بإصرار من الجزائر”.