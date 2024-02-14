عطاف: التعليم يمثل التحدّي الرئيسي لكسر حلقة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف أن التعليم يمثل التحدّي الرئيسي لكسر حلقة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارتنا .

وفي كلمة ألقاها عطاف خلال اجتماع الاتحاد الافريقي لسنة 2024 الخاص بـــ التعليم قال ان الحروب والنزاعات حالت دون التحاق أكثر من 40% من الأطفال في منطقة الساحل بمقاعد الدراسة.

كما اشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن القارة السمراء تعاني من ضعف البنية التحتية، نقص المعلمين المؤهلين، واحتياجات بما لا يقل عن 17 مليون معلم إضافي.

وفي السياق ذاته أوضح عطاف ان الجزائر تلتزم بمشاركة تجاربها وتبادل خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة للنهوض بقطاع التربية والتعليم.

كما ان الجزائر تمنح سنوياً لأشقائها الأفارقة أزيد من ألفي 2000 منحة دراسية وأكثر من 500 منحة للتكوين.

وذكر عطاف أن الجزائر ساهمت منذ استقلالها في تكوين ما لا يقل عن 65 ألف طالب افريقي. بالإضافة إلى بناء وترميم المدارس مشاريع تضطلع بها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، لا سيما في دول الجوار.

ونوه عطاف إلى ان المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية بتلمسان ساهم في تكوين أكثر من 644 طالب من 45 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.