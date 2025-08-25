عطاف: التهديدات الحالية تفرض علينا تبني منظور جديد للتعامل مع الأخطار

قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إن التهديدات الجسيمة التي تطال القضية الفلسطينية خاصة ومنطقة الشرق الأوسط عامة تفرض علينا وعلى المجموعة الدولية بأسرها تبني منظور جديد لاستشراف مآلات الأوضاع والتعامل مع الأخطار الناجمة عنها.

وأورد الوزير، في الكلمة التي ألقاهاخلال مشاركته اليوم بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدّة في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ذاته لم يعد يكلف نفسه عناء التستر على مخططاته التوسعية. بعد أن صار قادته يجاهرون بإحياء وتفعيل ما يعرف بمشروع “إسرائيل الكبرى”.

وتابع الوزير، أن الغموض انكشف، وبطل التمويه، وسقطت الأقنعة، ولم يعد هناك مجال للتأويل أو التفسير حول ما سمّي زورا وبهتانا بـ “المهمة التاريخية والروحانية للصهيونية”.

وواصل بالقول: “نحن لا شك أمام اندفاعٍ إسرائيلي مهووس بالقضاء كلّيا على المشروع الوطني الفلسطيني وهدم أركان حل الدولتين بإزالته من الأذهان بعد التمادي في إلغائه على الأرض”.

وتابع: “ونحن لا شك أيضا أمام رغبة إسرائيلية جامحة لإعادة رسم الحدود في المنطقة. والعبث بأمن واستقرار دول الجوار الفلسطيني وبحرمتها الترابية”.

وأضاف الوزير: “ونحن لا شك كذلك أمام توجه إسرائيلي عارم لفرض أهوائه وأطماعه. بل وحتى أوهامه، على حساب إرادة المجتمع الدولي. وإنذارات وتحذيرات الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية”.

وقال الوزير، أننا مطالبون بالارتقاء بموقفنا الجماعي، قولا وفعلا، إلى مستوى هذه التحديات الوجودية، من جهة. وإلى مستوى الصمود الأسطوري لأشقائنا في فلسطين، وفي سوريا، وفي لبنان، من جهة أخرى.

كما يتوجب علينا الوقوف صفّا واحدا إلى جانب الشقيقتين مصر والأردن، في ظل ما يتوعّدهما به المشروع الإسرائيلي التوسعي.

وأضاف قائلا: “فبقدر حرصنا أولا على المساهمة في تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة. يجب أن نقطع الطريق في وجه المخططات الرامية إلى إعادة إخضاع القطاع لسيطرة الاحتلال وتهجير سكانه”.

كما أنه وبقدر حرصنا ثانيا على المساهمة في صياغة الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد العدوان على قطاع غزة. يجب أن نعمل على ترسيخ وضع هذا القطاع بصفته جزءا لا يتجزأ من أرض الدولة الفلسطينية، يُضيف الوزير.

وأضاف عطاق، أنه وبقدر حرصنا، على المساهمة في الاستجابة للأولويات الاستعجالية للشعب الفلسطيني. يجب أن نعمل جاهدين على صون مقومات حلّ الدولتين. وحفظ ركائز قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف، للإبقاء على أفق تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وختاما، دعا الوزير، المجموعة الدولية لاتخاذ التدابير الردعية المتاحة. وعلى رأسها العقوبات الدولية الضرورية على محمل الجد. من أجل وقف العدوان. وفرض احترام الشرعية الدولية وتجنيب المنطقة شر ما يتربص بها من تهديدات ومخاطر غير مسبوقة وغير محسوبة التوابع والعواقب.