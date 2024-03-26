عطاف: الجزائر أكدت وتؤكد دائما أن القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف. أن الجزائر أكدت وتؤكد دائما أن القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات.

وأضاف عطاف خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة، أن رئيس الجمهورية يشدّد دائما على تركيز الجهود الدبلوماسية والحث على بعث الحل السياسي بعد تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة. مشددا على ضرورة إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام. في الشرق الأوسط والتوصل لحل دائم ونهائي.

وأوضح وزير الخارجية، أن الجزائر تركز دائما على حيثية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.