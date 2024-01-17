عطاف.. الجزائر تتطلع لموقف قوي من حركة عدم الانحياز حول فلسطين

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر تتطلع إلى هذه القمة. كـ”فرصة ثمينة أخرى لتحقيق انطلاقة جديدة ومجددة للدور النشط والفاعل والمؤثر لتكتلنا في ظل السياق الدولي المثقل بالتحديات والتهديدات”.

كما أضاف عطاف، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، إن الجزائر تلتزم بالمساهمة بكل جدية. وبكل مسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة الجديدة والمتجددة. و”العمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح حركتنا وترقية أهدافها ومبادراتها”.

وأضاف وزير الخارجية، أن الجزائر تتطلع إلى موقف قوي وحازم من قمتنا المقبلة حول القضية الفلسطينية. التي تمر بمرحلة يُمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها.

وتحدث عطاف، عن مبادرة جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الاحتلال الاستيطاني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة في غزة. قائلا إنها “تستدعي منا كل التقدير وكل الدعم وكل الثناء”.

كما شكر وزير الخارجية، ثبات حركة عدم الانحياز على موقفها الأصلي والمتأصل في دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير.