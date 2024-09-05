عطاف: الجزائر تتطلع لتطوير شراكتها مع الصين

شارك وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الإفريقية الصينية. التي تنعقد في طبعتها الرابعة ببكين تحت شعار “بناء مستقبل مشترك لإفريقيا والصين”.

وقال الوزير عطاف، خلال أشغال القمة، أن الجزائر تتطلع لتطوير شراكتها مع الصين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”. مضيفا أن المبادرة تتماهى في أهدافها مع الجهود الجزائرية الرامية لتعزيز الإندماج الإقليمي عبر العديد من المشاريع الهيكلية. التي تصبو إلى ربط البنى التحتية الوطنية مع دول الجوار والعمق الإفريقي لبلادنا.

وأضاف عطاف، أن الشراكة “الإفريقية-الصينية” ترتكز على إرث تاريخي مشترك من الصداقة والتضامن وتقوم على قيم الاحترام المتبادل والنفع المتقاسم. فضلا عن كونها تبتعد كل البعد عن نهج المساومات السياسية والمقايضات المستفزة. والمداولات خلال هذه القمة إنصبت حول سبل وآفاق تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية والصين. كما أن المداولات تناولت تكثيف التجارة البينية وزيادة حجم الإستثمارات الصينية في القارة الإفريقية ومضاعفة الدعم الموجه لإفريقيا لتمكينها من الاستجابة بفعالية أكبر لمختلف التحديات التي تواجهها في مجال السلم والأمن.

وتم التطرق خلال القمة إلى حتمية ضم جهود ومساعي الطرفين لتمكين القارة الإفريقية من تصحيح الظلم التاريخي المسلط عليها في مختلف مؤسسات الحوكمة العالمية. لا سيما في مجلس الأمن الأممي وكذا في مختلف المنظمات الدولية النقدية والمالية.

وتمحورت أشغال القمة حول أربع جلسات رفيعة المستوى لمناقشة المواضيع المتعلقة بتبادل الخبرات في مجال الحوكمة. وكذا دعم التصنيع وعصرنة قطاع الفلاحة في إفريقيا بالتنسيق بخصوص مسائل السلم والأمن وبالتعاون في إطار البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”.