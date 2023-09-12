عطاف: الجزائر تتقاسم مع ليبيا آلامها ومستعدة لمدها بكافة أشكال الدعم

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا. جدّد له خلالها التعازي الخالصة باسم الجزائر حكومة وشعبا على إثر الفيضانات المدمرة التي مسّت ليبيا الشقيقة. مُخلّفةً عدداً كبيراً من الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين، وأكد له بأنّ الجزائر تتقاسم مع ليبيا آلامها وأحزانها على إثر هذه الفاجعة.

وحسب بيان للوزارة عبر عطاف خلال هذه المكالمة عن استعداد الجزائر التام لمدّ الأشقاء في ليبيا بكافة أشكال الدّعم. بغية المساهمة في التخفيف من وطأة هذا المصاب الجلل.

كما أكد الوزير لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الذي يتابع عن كثب وببالغ الاهتمام تداعيات هذه الكارثة الطبيعية وما خلفته من مآسي، قد أسدى تعليماته للسلطات الجزائرية المختصة للقيام فوراً بإرسال المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة، يضيف البيان.

ومن جانبه -يضيف البيان- أعرب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي. عن عميق شكره وامتنانه للجزائر على هذه الهبة التضامنية. التي ليست بالغريبة على الجزائر وقيادتها التي طالما وقفت إلى جانب الشعب الليبي في كل الظروف والأوقات. ترسيخاً لما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من عرى متينة وأواصر وثيقة للأخوة والتكاتف والتعاون وحسن الجوار.