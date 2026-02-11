عطاف: الجزائر تدعم حضورها قارياً ودولياً للتعامل بواقعية ومسؤولية مع التحديات الراهنة

قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن الجزائر تدعم أي جهد لتقوية منظمتنا وإخراجها من منطق الإنكفاف على الذات.

وأضاف عطاف في كلمة له حول تقرير لجنة الممثلين الدائمين، أن القمة الإفريقية تكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياق الدولي العام الذي تنعقد فيه. خاصة السياق الدولي الذي يهدد بتهميش إفريقيا وتغييب قضاياها وأولوياتها وكذا تحييد دورها وصوتها.

وأكد عطاف، أنه يتعين علينا أن نحدد بدقة ما يتربص بنا جميعاً من أخطار وتهديدات، وتكييف عملنا المشترك مع ما يحيط بنا من تحولات متسارعة. وإعادة الاعتبار لمشروعنا الوحدوي كخيار إستراتيجي لصون مصيرنا المشترك في عالم مضطرب. عالم الغد نتمناه أكثر تكفل بانشغالاتنا وأكثر عناية بمصالحنا وأكثر استجابة لتطلعاتنا.

وأشار عطاف في سياق ذي صلة، إلى أن الجزائر تدعم أي جهد لتقوية منظمتنا وإخراجها من منطق الانكفاف على الذات. كما أنها تدعم تعزيز حضورها قارياً ودولياً للتعامل بواقعية ومسؤولية مع التحديات الراهنة. مؤكدا كل الدعم والسند من الجزائر لمفوضيتنا وكل الدعم والسند للرئاسة الدورية لمنظمتنا