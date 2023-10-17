قناة النهار عطاف :” الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى هبة لنجدة المستضعفين” بقلم قناة النهار نشر في 17 أكتوبر 2023 - 12:39 ghazza شارك غرِّد أرسل 20 0 رابط دائم : https://nhar.tv/N9FWu اقرأ أيضا طالع هابط: تحية وتقدير لرجال أمن قسنطينة على التنظيم المحكم خلال مباراة الخضر قناة النهار 15 أكتوبر بلا زعاف / فشل العلاقات العائلية قناة النهار 03 أكتوبر البليدة: بعد تجربتها مع مرض سرطان الثدي .. رسالة أمل من نصيرة قناة النهار 10 أكتوبر صريح جدا : الصديق وقت الضيق..هل يعترف الجزائريون بهذه المقولة ؟ قناة النهار 14 أكتوبر البويرة : إنقطاع التيار الكهربائي بمستشفى محمد بوضياف يخلف وفاة إمرأة قناة النهار 02 أكتوبر صريح جدا: ما مدى ثقة الجزائريون في الإستشارت الطبية عبر التيك التوك ..؟ قناة النهار 29 سبتمبر صريح جدا: عيد الزواج عند الجزائريين.. رجال يحتفلون به وآخرون خارج حساباتهم ! قناة النهار 04 أكتوبر صحة: إرتفاع عدد الولادات .. وتراجع تناول حبوب منع الحمل أبرز الأسباب قناة النهار 04 أكتوبر صحة: مواعيد علاج تصل إلى سنة .. مرضى تحت رحمة الإنتظار قناة النهار 04 أكتوبر عائلات: مطلقات في رحلة البحث عن النفقة .. أطفال محرومون من حقوقوهم قناة النهار 07 أكتوبر