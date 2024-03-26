عطاف: الجزائر تريد تفعيل التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، أن قرار وقف إطلاق النار في غزة هو قرار موضوعي. في خطوة مفصلية شهدها تاريخ الأمم المتحدة. مضيفا أن الجزائر تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

وأوضح الوزير عطاف في ندوة صحفيةأن مشروع القرار حاز على 13 صوتاً مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية ودولة أخرى استخدمت حق الفيتو لإبطاله. مشيراًإلى أنّ هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا التزام الدول الأعضاء على رأسها الموزمبيق منسّق المجموعة وسائر الدول.

وأضاف عطاف، أنه “عملنا على حشد الدعم للقضية الفلسطينية على مستوى مختلف المنظمات بما فيها جامعة الدولة العربية. والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وصولا إلى حركة عدم الانحياز. كما عقدت لقاءات تشاورية بمبادرة من الجزائر بين أعضاء من مجلس الأمن وأسر الضحايا الفلسطينيين.

كما أبرز عطاف، أن الجزائر أكدت وتؤكد دائما أنّ القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات. ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يشدّد دائما على تركيز الجهود الدبلوماسية. والحث على بعث الحل السياسي بعد تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة”.

وانتهى عطاف إلى حتمية عدم القبول بتجزئة العدوان الصهيوني واحترام الإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل القضية. مضيفا أن مشروع الحوكمة الانتقالية لم يكتب له النجاح دون إدراجه في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.