عطاف: الجزائر تشجّع الأطراف الليبية لتنظيم الإنتخابات كحل دائم للأزمة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر تشجّع الأطراف الليبية وتدعوهم إلى الإنخراط الفعلي في الجهود الأممية. الرامية إلى توفير الشروط الضرورية لتنظيم الإنتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة.

وأشار وزير الخارجية أحمد عطاف خلال إلقائه كلمة حول البند المتعلق بتقرير لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في دولة ليبيا. إلى أنه لمن دواعي التفاؤل أن تكلّل الجهود باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سرت شهر أفريل القادم. كما تحثُ الجزائر الأطراف الليبية وتشدّ على أيديهم لانتهاز هذه الفرصة الثمينة. وتوظيفها أحسن توظيف لإعادة اللحمة بين أبناء وبنات ليبيا الواحدة والموحدة أرضا وشعبا ودولة ووطنا.

وأضاف عطاف، أن الجزائر تشجع الأطراف الليبية وتدعوهم إلى الإنخراط الفعلي في الجهود الأممية. الرامية إلى توفير الشروط الضرورية لتنظيم الإنتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة. التي طال أمدها في هذا البلد الشقيق والغالي علينا.

كما تجدّد الجزائر تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وتدعو الأطراف الأجنبية. إلى رفع أيديها عن ليبيا. لتمكين الجهود الإفريقية والأممية. من التكامل والتلاقي في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا الشقيقة من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه.

من جهته توجّه عطاف باسم رئيس الجمهورية بخالص عبارات التقدير والثناء لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو. نظير جهوده المتواصلة على رئيس لجنة الإتحاد الإفريقي. رفيعة المستوى دعما للصلح والمصالحة بين بنات وأبناء دولة ليبيا الشقيقة.

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