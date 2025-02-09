عطاف: الجزائر ستواصل الدفاع عن لبنان ودعمها لتدشين عهد جديد

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، باسم الرئيس تبون تضامن الجزائر ودعمها المطلق للبنان الشقيق في مساعيها الرامية إلى تدشين عهد جديد قوامه إستكمال البناء المؤسساتي وإرساء أسس السلم والأمن والتنمية الإقتصادية.

وأضاف وزير الدولة والشؤون الخارجية أحمد عطاف خلال استقباله اليوم الأحد من قبل الرئيس اللبناني، أن الجزائر مستعدة لمواصلة الدفاع عن لبنان من موقعها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الأممي.

كما نقل عطاف تهاني رئيس الجمهورية للرئيس اللبناني على استكمال الإجراءات المتعقلة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

كما بحث الطرفان تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، وبالخصوص مستجدات القضية الفلسطينية. وأكدا على مواصلة التنسيق البيني في إطار التحضير للاستحقاقات العربية المقبلة.

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