عطاف: الجزائر مستعدة لدعم جنوب السودان في تنظيم الإنتخابات لإنهاء الأزمة

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم الجمعة بأديس أبابا. في اجتماع وزاري للجنة الإتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان “لجنة الخمسة-C5”.

وهي اللجنة التي تتمثل عهدتها في دعم أطراف الأزمة بهذا البلد الشقيق. من أجل تجسيد تعهداتها بموجب إتفاق السلام الموقع في سبتمبر 2018.

وأكد الوزير عطاف، في الكلمة التي ألقاها على ضرورة تعزيز دور اللجنة وتكثيف أنشطتها في دعم الاستقرار بجنوب السودان. وذلك وفق مسارين اثنين. كما شدّد عطاف في معرض حديثه عن المسار الأول على ضرورة تحرك اللجنة تجاه الأطراف الداخلية بجنوب السودان. بغرض تحسيسها بأهمية وجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها.

أما فيما يتعلق بالمسار الثاني، فأشار الوزير إلى أهمية تعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وحملها على تجديد دعمها لمسار السلام في جنوب السودان. خاصة وأن هذا البلد يشهد مرحلة حاسمة وحساسة تحسبا لتنظيم أول انتخابات في تاريخ هذا البلد الشقيق. وهي الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية”.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد أحمد عطاف إستعداد الجزائر لدعم جمهورية جنوب السودان على درب تنظيم إنتخابات تساهم في إنهاء الأزمة وتفتح المجال واسعا. لرفع مختلف التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق بكل فعلية وفعالية.

للإشارة، فإن لجنة الإتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان تتشكل من خمسة دول تمثل المناطق الخمسة في القارة وهي: الجزائر، نيجيريا، التشاد، رواندا وجنوب إفريقيا.