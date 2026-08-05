عطاف: الجزائر مستعدة للانخراط في أية جهود لحماية القدس من الإحتلال الإسرائيلي

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم بالعاصمة الأردنية عمّان، في أشغال “الاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها”.

بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. بالإضافة كذلك إلى كل من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان والجمهورية التركية وماليزيا.

يأتي هذا الإجتماع في ضوء تصاعد الإنتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة القدس الشريف وزيادة حدة إقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. في ظل سياسة الاحتلال الرامية لتقويض الطابع القانوني والتاريخي للقدس وتغيير تركيبتها الديمغرافية.

من جهته، حذّر وزير الدولة من تمادي الإحتلال الإسرائيلي في مخططاته الرامية إلى تهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية. كما دعا إلى ضرورة تحرك سياسي ودبلوماسي جماعي قصد إفشال هذه المخططات التي تستهدف مدينة القدس الشريف. مع ضرورة تفعيل الآليات المتاحة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صمود المقدسيين. من خلال تعزيز دور المؤسسات الفلسطينية الوطنية بهذه المدينة.

كما أكد أحمد عطاف مجدّدا على ثبات الموقف التاريخي والمبدئي للجزائر في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق. واستعدادها للانخراط في أية جهود أو مساعي تهدف إلى حماية مدينة القدس من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ختام هذا الإجتماع، اعتمد المشاركون بياناً تضمن التأكيد على إدانتهم للممارسات والانتهاكات الاسرائيلية التي تطال مدينة القدس. والتشديد على ضرورة تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود للتصدي للغطرسة الصهيونية. ودعم صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة، حظي، رفقة بقية رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، باستقبال من طرف جلالة العاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين.

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