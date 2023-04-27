عطاف: الجزائر وبلدان الساحل يتقاسمون التقييم نفسه حول كثافة العلاقات الثنائية

أكد وزير الخارجية، أحمد عطاف، من باماكو أنّ “الجزائر وبلدان الساحل يتقاسمون نفس التقييم حول “كثافة العلاقات الثنائية”.

وفي تصريح للتلفزيون المالي، عقب لقاء جمعه بنظيره المالي، عبد اللاي ديوب، أوعز عطاف:”كل ما يمكنني قوله بعد محادثاتي الأولية”. “هو أننا نتقاسم نفس التقييم حول كثافة العلاقات الثنائية وحول مشاريع التعاون الكبرى”. “التي يتم التخطيط لها حاليا أو هي قيد التنفيذ”.

في السياق ذاته، أشار الوزير إلى “أنّ زيارته لمنطقة لم تمليها فقط الوضعية الأمنية في الساحل”. التي تشكل “مصدر قلق كبير لمجموع بلدان هذه المنطقة، بما في ذلك الجزائر”، و”إنما أيضاً لكثافة العلاقات الثنائية”.

كما تابع عطاف قوله، إنّه “ليس هناك فقط الوضعية الأمنية السائدة في هذه المنطقة”. “بل ان هناك أيضا كثافة العلاقات الثنائية القائمة بين الجزائر وبلدان هذه المنطقة”. مضيفا انه كان في موريتانيا وأنّ وجهته القادمة ستكون النيجر.

في حين، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن زيارته تهدف أيضا إلى تقييم ما تجسد بين الجانبين. وما قد يتم تنفيذه في المستقبل، مشيراً إلى أنّ التعاون الجزائري-المالي “له آفاق كبيرة”.