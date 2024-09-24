عطاف: الحرب في أوكرانيا أدخلت القارة الأوروبية بأكملها في أخطر أزمة مفتوحة 

قال وزير الخارجية أحمد عطـاف في كلمة ألقاها حول الحرب في أوكرانيا “نلتــئم اليــوم والحرب في أوكرانيا تشارف عامها الثالث دون أن تلوح في الأفق معالم الحل المنشود أو أي تقدم ملمــوس على درب التهدئة”.

وأكد عطاف انه ما يزيد من حدة أسفنا أن شح المبادرات الدولية الجامعة وعقم التحركات الدبلوماسية الهادفة لتغليب لغة الحوار وإحلال السلام صارت اليوم لصيقة بما يطال هذا النزاع من تعقيدات وتفاقمات.

وفي ذات الكلمة تابع عطاف قائلا: ان” منطق الأمور يؤكّد يوما بعد يوم أن تداعيات و مخلفات هذا النزاع لها من الخطـورة والجســامة ما يحتم عدم الاستكانة لمنطق الأمر الواقع وعدم الخضوع والاستسلام للعراقيل أيا كانت طبيعتها”.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية يضيف أننا “نعتقد تمام الاعتقاد أن الموضوع المطروح أمامنا اليوم لا يصح البتة وصفه بالصراع محدود النطاق”.

وأشار عطاف إلى أن هذه الحرب كبدت الطرفين الروسي والأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والمقدرات وفتحت الأبواب واسعة أمام مأساة إنسانية مكتملة الأركان.

وإختتم وزير الخارجية ان هذه الحرب أدخلت القارة الأوروبية بأكملها في أخطر أزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات والتعقيــدات منذ الحرب العالمية الثانية.