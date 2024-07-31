عطاف: الخطوة الفرنسية لن تغيّر من الطابع القانوني والأخلاقي للقضية الصحراوية

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف، أن الخطوة الفرنسية من المستحيل أن تغير الطابع القانوني والاخلاقي والسياسي للقضية الصحراوية.

وأضاف الوزير عطاف، خلال ندوة صحافية، أن الخطوة الفرنسية لا يمكنها سحب القضية الصحراوية من بين الدول المطالب سحب الاستعمار فيها. او شطبها من جدول أعمال لجنة الاستعمال في الامم المتحدة. كما لا يمكن أيضا للخطوة الفرنسية أن تسحب قضية الصحراء الغربية من جدول أعمال مجلس الأمن وتنهي مهمة المينورسو.

وكشف الوزير عطاف، أن التوقيت الذي جاءت فيه الخطوة الفرنسية هو توقيت هام جدا في كل تحليل سياسي ودبلوماسي. والأهم هو المعالجة وكيف تعالج الحقيقة والواقع. مؤكدا أن الجزائر ليست فقط المعنية. بل الكثير ينظر لمنطقتنا نظرة التآمرية، خاصة وأن الكيان الصهيوني جعل من التصعيد خطة واستراتيجية لاسباب آنية. حيث يرى أمنه في لا أمن ولا استقرار الآخرين. مؤكدا أن الكيان الصهيوني يشدد على تدهور الأوضاع وتأجيجها وعسكرة كل الأمور بما يعد خيار أساسي واستراتيجية وجدانية له.