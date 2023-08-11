عطاف: الشراكة “الجزائرية-الأمريكية” قصة نجاح حقيقية والأفضل آت

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الشراكة الإقتصادية التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة متينة. مؤكدا أنها تمثل قصة نجاح حقيقة على مدار الأربعين عاما الماضية.

وأشار وزير الخارجية خلال لقائه مع متعاملين إقتصاديين ورجال أعمال أمريكيين أعضاء في مجلس الأعمال “الجزائري-الأمريكي”. أنه بالنظر لكون الشراكة بين البلدين تنصب بشكل رئيسي على مجال الطاقة الذي يستقطب 90 بالمائة من الاستثمارات الأمريكية. فإن التعاون “الجزائري-الأمريكي” في هذا المجال أمامه مستقبل واعد بالنظر لما تحوز عليه الجزائر من إحتياطيات من الغاز الطبيعي ومن إمكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة. من جانب، ومن جانب آخر، لكون الولايات المتحدة قوة تكنولوجية واقتصادية.

كما شدّد الوزير على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، لاسيما ما يتعلق باستغلال الموارد الأخرى التي تحوز عليها بلادنا. مثل الفولاذ والزنك والفوسفات وغيرها من الموارد النادرة.

وفي ذات السياق، أكد أن قطاع الفلاحة يمثل فرصة غير مستغلة للمستثمرين على وجه التحديد في الجزء الجنوبي من البلاد. حيث تسعى الدولة لتوفير 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار على نطاق واسع. داعيا رجال الأعمال الأمريكيين إلى الإستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.

وأكد الوزير أن الإستثمار في الجزائر يعني الإستثمار في مستقبل واعد وفي بلد يوفر كافة شروط النجاح كشريك موثوق ومضمون.