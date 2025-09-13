عطاف: الشراكة الجزائرية-الإيطالية ممتازة وحيوية

أشاد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، بالشراكة الجزائرية-الإيطالية، واصفا إياها بالممتازة والحيوية.

وقال وزير الدولة، في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، أن ضمن الشراكات المعروضة على القارة الإفريقية في إطار التعاون الدولي يوجد “الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا”. باعتبارها “مبنية على أساس مشاريع ميدانية”.

مشيرا إلى أن علاقة الجزائر مع هذا البلد “أصبحت في الصدارة في غضون سنوات محدودة، لاسيما في مجال التجارة”.

مشيدا بالتنوع في الاستثمار في مجال الطاقة وتزويد هذا البلد الصديق بالغاز الطبيعي. ناهيك عن مشاريع كبرى كالهيدروجين الأخضر والألياف البصرية وغيرها من المشاريع ذات البعد الأوروبي بدفع جزائري-إيطالي.

وأعرب عطاف عن ارتياح الجزائر لنتائج علاقاتها مع إيطاليا “من حيث الكيف والكم”.

داعيا الدول الأخرى إلى “أن تحذو حذوها في مجال الشراكة ذات المنافع المتبادلة”.

كما اعتبر وزير الدولة أن التعاون جنوب-جنوب “يندرج في إطار إيمان الجزائر بتوطيد علاقاتها مع مجموعة ال77 الممثلة للدول النامية. والتي تأسست في الجزائر ضمن عمل متواصل نابع من قناعتها بحتمية تنمية هذا التعاون”.