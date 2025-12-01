عطاف: الظرف الدولي الراهن بالغُ الدقة وتتقاذفه الانقسامات والصراعات

قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الظرف الدولي الراهن هو ظرف عميق الاضطراب وظرف بالغ الدقة وظرف تتقاذفه الاستقطابات والانقسامات والصراعات.

وأكد وزير الدولة خلال انطلاق أشغال الدورة 12 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بالمركز الدولي للمؤتمرات. أنه ليس من باب المغالاة أو المبالغة الجزم أن الظرف الدولي الراهن ليس بالظرف العادي أو الاعتيادي بل هو ظرف شديد التأزم. كما أن الظرف الدولي الراهن يكَرس رغبة جامحة في تقويض أثمن المكاسب التي حققتها الإنسانية منذ فجر تاريخها

وكشف عطاف، أن الظرف الدولي الراهن يكرس رغبة جامحة في تقويض مكاسب القانون الدولي كحكم فصل بين الأمم. كما أن الظرف الدولي الراهن يكرس رغبة جامحة في تقويض مكاسب تعددية الأطراف كمنهج للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة. مشيرا إلى أن الظرف الدولي الراهن يكرس رغبة جامحة في تقويض مكاسب منظمة الأمم المتحدة . كمنارة للحق والعدل والقانون وكفضاء جامع للتلاقي والتواصل وتذويب الخلافات