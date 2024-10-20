عطاف: العلاقات الجزائرية التونسية تشهد وتيرة متنامية تحت قيادة رئيسي البلدين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وأكد عطاف أن اللقاء شكل فرصة متجددة للوقوف على الحركية ذات الوتيرة المتنامية غير المسبوقة. التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وتونس تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقيس سعيد.

كما أوضح وزير الخارجية أنه تم استعراض حصيلة التعاون الثنائي وتنفيذ نتائج الدورة المشتركة للتعاون بين البلدين والتحضير للدورة القادمة.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى التحضيرات الخاصة بانعقاد القمة الثلاثية المقبلة بين الجزائر تونس وليبيا التي ستعقد بطرابلس.

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي “نطمح لمرحلة جديدة من البناء والتشييد والشراكة استراتيجية في كل المناحي”. مضيفا “نحرص على تطوير الاطار القانوني وآليات التعاون لتحريك العمليات الاقتصادية والاستثمارية”.

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