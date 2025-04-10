عطاف: العلاقات “الجزائرية-التونسية” تعيش أبهى عصورها

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف. أن العلاقات “الجزائرية-التونسية” تعيش أبهى عصورها. بفضل الحرص الدائم والرعاية الخاصة التي أحيطت بها من قبل قائدي البلدين. الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التونسي، قيس سعيد.

وأشار عطاف في تصريح له عقب إستقباله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى تونس بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، تندرج في إطار الحرص على ترسيخ تقاليد التشاور والتنسيق البيني. وهي التقاليد التي تجمع على الدوام بين قائدي بلدينا الشقيقين.

وقال عطاف، أعتقد بكل صدق وإخلاص أن هذا التواصل الدائم يمثل وجها من أوجه التميز الذي يطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية”. التي ومثلما سبق وأن وصفها الرئيس قيس سعيد، هي علاقات بين شعب واحد في دولتين.

وتابع يقول: “أنا جد سعيد بأن وقفت اليوم مع الرئيس قيس سعيد على الحركية التي تشهدها هذه العلاقات في مختلف أبعادها وفي شتى مضامينها. مؤكدا في سياق ذي صلة، أن العلاقات “الجزائرية-التونسية” تعيش اليوم أبهى عصورها، بفضل الحرص الدائم والرعاية الخاصة التي أحيطت بها من قبل قائدي بلدينا الشقيقين.

وأوضح عطاف، أن جلسة العمل التي ستجمعه مع نظيره محمد علي النفطي، ستكون من أجل تعزيز التعاون الثنائي ودراسة السبل الكفيلة بتجسيد التعليمات السامية التي تلقيناها للعمل والحفاظ على تألق العلاقات “الجزائرية-التونسية” خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين”.

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