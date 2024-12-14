عطاف: العلاقات بين الجزائر وأنغولا ممتازة

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن العلاقات بين الجزائر وأنغولا ممتازة ومثالية.

وأورد الوزير، في تصريح له عقب تسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، أن العلاقات السياسية بين البلدين ممتازة.

كما كشف الوزير، أنه تطرق مع الرئيس الأنغولي، للعديد المسائل، وتبادلا وجهات النظر، وعبر عن إرادة رئيسا البلدين، في توطيد التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وبخصوص التعاون الإقتصادي، أكد الوزير عطاف، أنه يعمل مع نظيره الأنغولي، على الرفع من التعاون الإقتصادي، بدءا، بتوقيع عشرات عقود التعاون، في العديد من الميادين المهمة.

كما نقل الوزير عطاف، للرئيس الأنغولي، تمنيات الرئيس تبون له بالنجاح والتوفيق في مهامه المقبلة، خلال توليه الرئاسة الدورية لللإتحاد الإفريقي، بداية من شهر فيفري المقبل.