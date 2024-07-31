عطاف: الكيان الصهيوني يتعامل مع المواقف الجزائرية حسب مصالحه

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، احمد عطاف، أن الجزائر اتخذت قرارات فورية وأخرى في طريقها للتطبيق بشأن الخطوة الفرنسية التي قامت بها فرنسا. وهي اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وأضاف عطاف، خلال ندوة صحفية، أن الجزائر ليست بحاجة إلى تخمينات. و نعلم أن الكيان الصهيوني تغلغل في منطقتنا والمواقف الجزائرية لا يمكن للكيان الصهيوني أن لا يتعامل معها. حسب مصالحه وخطته وتقاليده. مشيرا إلى أن الجزائر تتابع الوضع واخذنا خذرنا منه. مؤكدا في سياق ذي صلة أن هنالك معطيات جيوسياسية واستراتيجية في المنطقة نتابعها ونعالجها ونخطط للتصدي لها.