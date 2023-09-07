عطاف.. تركيا أول شريك أجنبي خارج مجال المحروقات

أكد وزير الشؤون الخارجية، احمد عطاف، اليوم الخميس، أن تركيا تعتبر أول شريك أجنبي للجزائر خارج المحروقات. كما أشار عطاف، إلى أن عدد المؤسسات التركية في الجزائر بلغت أكثر 1500 شركة تغطي مجالات مختلفة وتوفر قرابة 30 ألف منصب شغل.

وقال وزير الخارجية، إن العلاقات التركية-الجزائرية تشهد زخماً كبيراً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، “ونهدف لتطويرها في جميع المجالات”. مشيرا إلى هدف البلدين لرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 10 مليارات.

وبخصوص القضايا الدولية، أكد عطاف أن هناك توافق جزائري-تركي حول أبرز القضايا السياسية في العالم. مردفا أن “حجم وفدنا إلى تركيا يعكس تشعب العلاقات”. و”اتساع مضمونها ونطاقها تجسيداً للنهج الاستراتيجي الذي اتفق على إرسائه قائدا بلدينا”.