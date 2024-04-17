عطاف: دولة معينة في جوارنا الإقليمي تسعى لإغراق مجتمعات المنطقة بالمخدرات

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن المنطقة بحاجة إلى مقاربة يتقيد فيها الجميع. بمبادئ حسن الجوار وتعظيم المصالح المتبادلة والمشتركة والمترابطة.

وأشارعطاف خلال النقاش بمجلس الأمن حول الدور المحوري للشباب. في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أن دولة معينة في جوارنا الإقليمي تسعى إلى إغراق مجتمعات المنطقة بالمخدرات.

وقال بهذا الخصوص “ليس من هذه المبادئ ولا من هذه المثل، ما شهدناه ولا نزال نشهده. من تصرفاتِ دولة معينة. في جوارنا الإقليمي تسعى إلى إغراق مجتمعات المنطقة. بمختلف أنواع المخدرات التي تُنتجها وتستعملها كسلاح فتاك ضد شباب الدول المجاورة

وأشار عطاف أن الجزائر لم تبخل يوماً بجهودها ومساعيها الدبلوماسية الرامية لتغليب منطق الحلول السلمية للأزمات. والمساهمة في الدفع بجهود التنمية خاصة مع أشقائها الأفارقة عبر الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن من أجل التنمية في إفريقيا.

كما تتشرف الجزائر بالمساهمة في تكوين الموارد البشرية الافريقية الشابة، وهي التي تُوفر سنوياً لأشقائها الأفارقة. ما لا يقل عن 2500 منحة دراسية في مختلف ميادين التعليم العالي والتكوين المهني.

وفي ذات السياق، تحتضن الجزائر وتدعم “المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغُّيرات المناخية. بالتعاون مع الشريك الألماني، وهو المعهد الذي يُمثل نموذجاً ناجحا للتعاون شمال-جنوب في مجال تكوين وتأهيل الشباب الافريقي.