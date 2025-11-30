عطاف: رئيس الجمهورية كان له الفضل في تنظيم المؤتمر الدولي لجرائم الاستعمار

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن رئيس الجمهورية، كان له الفضل في طرح مبادرة تنظيم المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا.

ونقل الوزير، هذا الأحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، في كملة له خلال افتتاح هذا المؤتمر، تحيات رئيس الجمهورية إلى المشاركين في هذا الحدث البارز الذي ينعقد تحت رعايته السامية، بالتنسيق الوثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

مبرزا أن رئيس الجمهورية كان له الفضل في طرح مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الدولي خلال القمة العادية الأخيرة للاتحاد الإفريقي مطلع العام الجاري. وهي المبادرة التي باركها أشقاؤه الأفارقة وزكوها بالإجماع.