إعــــلانات
الوطني

عطاف: رئيس الجمهورية كان له الفضل في تنظيم المؤتمر الدولي لجرائم الاستعمار

بقلم نادية بن طاهر
عطاف: رئيس الجمهورية كان له الفضل في تنظيم المؤتمر الدولي لجرائم الاستعمار
  • 143
  • 0

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن رئيس الجمهورية، كان له الفضل في طرح مبادرة تنظيم المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا.

ونقل الوزير، هذا الأحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، في كملة له خلال افتتاح هذا المؤتمر، تحيات رئيس الجمهورية إلى المشاركين في هذا الحدث البارز الذي ينعقد تحت رعايته السامية، بالتنسيق الوثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

مبرزا أن رئيس الجمهورية كان له الفضل في طرح مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الدولي خلال القمة العادية الأخيرة للاتحاد الإفريقي مطلع العام الجاري. وهي المبادرة التي باركها أشقاؤه الأفارقة وزكوها بالإجماع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/z32C5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer