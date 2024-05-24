عطاف: رئيس الجمهورية يحرص شخصيا على جودة العلاقات بين الجزائر والسنغال

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يحرص شخصيا على جودة العلاقات بين الجزائر والسنغال.

وقال الوزير في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف الرئيس السنغالي، باسيرو ديومايي فايي، أمس الخميس: “لقد حظيت باستقبال رئيس جمهورية السنغال الذي سلمته رسالة من أخيه رئيس الجمهورية”.

مضيفا أن رئيس الجمهورية “يهتم شخصيا بجودة العلاقات الجزائرية - السنغالية ويولي حرصا خاصا لمحتواها”.

وأبرز عطاف حرص رئيس الجمهورية على “التأسيس لمشاورات سياسية حثيثة ومنتظمة ودائمة بين البلدين. مادامت التحديات التي يواجهانها هي نفسها في كل فضاءات الانتماء المشتركة”.

وأضاف عطاف مخاطبا الرئيس السنغالي أن “صفحة جديدة فتحت في مسار تحقيقكم للازدهار في بلدكم العظيم”. وأنه “نظرا لتاريخ بلدينا وعلاقاتهما الخاصة التي حافظا عليها بالرغم من المحن والشدائد التي واجهاها احيانا، ونظرا لتطلعاتهما وطموحاتهما المشتركة، فإن الجزائر تحرص على الوقوف بجانب السنغال التي تكتب صفحة جديدة من تاريخها العريق”.