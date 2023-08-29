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عطاف: سفير الجزائر قام بـ3 لقاءات مع قائد العملية الإنقلابية بالنيجر

بقلم نوال زايد
عطاف: سفير الجزائر قام بـ3 لقاءات مع قائد العملية الإنقلابية بالنيجر
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كشف وزير الخارجية أحمد عطاف اليوم الثلاثاء أن سفير الجزائر بالنيجر، قام بثلاثة لقاءات مع قائد العملية الانقلابية والذي يعتبر الأعلى في هرم السلطة بعد الانقلاب.

وأضاف الوزير في رده على أسئلة الصحفيين، أن الحديث الذي تم التركيز عليه هو ضرورة الحل السياسي والعودة إلى النظام الديمقراطي والنظام الدستوري.

وأشار الوزير إلى أن الإنقلابات التي حدثت في النيجر عددها 5، أربعة منها كانت نهايتها العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي وهذا ما نتمناه خلال هذه المبادرة يضيف الوزير.

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