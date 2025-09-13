عطاف: علاقاتنا مع بورندي على أحسن ما يرام ورئيسها بصدد زيارة إلى الجزائر

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، أن العلاقات الجزائرية مع بورندي على أحسن ما يرام، مشيرا أن رئيس بورندي بصدد القيام بزيارة إلى الجزائر وهي قيد التحضير.

وخلال ندوة صُحفية عقدها اليوم السبت بمقر الوزارة، قال عطاف “كنت محظوظا لأكون المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، لدولة بورندي. السنة الماضية تحضيرا للانتخابات في الاتحاد الافريقي ولقيت ترحيبا فريدا من نوعه”.

كما أشار عطاف أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استقبل الوزير الأول البورندي، والذي سلمه بدوره رسالة خطية. من طرف الرئيس البورندي، وكانت فحواها محملة بحرارة خاصة وتعبر عن حقيقة العلاقات التي تجمع البلدين.

