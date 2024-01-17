عطاف.. فلسطين تمر بالمرحلة “الأخطر” والأدق” في تاريخها

وصف وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، أحمد عطاف، المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية بـ”الأخطر” و”الأدق” في تاريخها.

كما أكد عطاف، أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز. بحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي.

وأشار وزير الخارجية، على أن حركة عدم الانحياز بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة ومحاسبة المشرفين عليها.

واضاف وزير الخارجية، أن الشعب الفلسطيني الذي ألهم المعمورة بتضحياته الجسام وبصموده الأسطوري لا يستحق “منا أدنى من هكذا مواقف”. و”من هكذا مساعي، ومن هكذا ضغوط لوضع حد نهائي لعقود من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة”. “التي مكنت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من إلحاق أبشع الأضرار وأفضعها بأحقية وشرعية ومشروعية المشروع الوطني الفلسطيني التاريخي.